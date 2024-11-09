Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı sonbaharın gelmesiyle görsel şölen oluşturdu.

Kozan’da sonbahar mevsiminin gelmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Görsel şöleni görmek isteyen vatandaşlar Atatürk Parkı’na akın ediyor. Kent merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta yer alan park içerisinden geçen Kilgen Çayı da görsel şölene eşlik ediyor. Sonbaharın yaşandığı parkta sabah saatlerinde gelen vatandaşlar sporlarını yapıp sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının bir arada olduğu ağaçların altında dinlenme imkanı buluyor.

Ekim ayının son haftası başlayan görsel şöleni görmek isteyen ziyaretçiler bu anları fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile ölümsüzleştiriyor.