Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar orucunu 7 asırlık kaleden atılan Ramazan topuyla açıyor.

Kozan’da 7 asırlık kaleden Ramazan topuyla oruç açma geleneği bu yıl da devam etti. Kozanlılar asırlardır görkemli surları olan Kozan Kalesi’nde atılan top ile birlikte okunan ezanla oruçlarını açıyor. Kozan kalesinde top atılmasının yanı sıra kurulan Ramazan sofralarıyla da gelenek devam ettiriliyor. Kozan kalesinden her yıl geleneksel top atışını gerçekleştiren Enver Sarız, “7 asırlık bir kalede Ramazan ayının maneviyatını yaşıyoruz. Top atışı ve ezan sesi ile vatandaşlarımız iftarda oruçlarını açıyorlar” dedi. Kozan kalesine top atışını izlemeye gelen çocuklardan Gaffar Esat Ersin (10), “Top atışını izlemeye geliyoruz. Her gün toplanıyoruz buradan izliyoruz. Çok heyecanlı oluyor. Bazen çok kalabalık oluyor bazen az kişi oluyor. Ama bizim için çok heyecanlı ve güzel” diye konuştu.