Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu (MYO) ‘2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Programı’ kapsamında, 1. sınıf öğrencilerine yönelik Kapadokya Bölgesi’nin doğal ve tarihi mekânlarına gezi düzenledi.

NEVÜ Kozaklı MYO Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Fizyoterapi ile İş ve Uğraşı Terapisi programlarında eğitim gören yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne ve ilçede bulunan Devrent Vadisi, Üç Güzeller Mevkii, Avanos İlçesi, Göreme Beldesi, Aşıklar Tepesi ve Uçhisar Kalesi’ne düzenlenen gezide, kendilerine bölgenin tarihi ve doğal zenginlikleri tanıtıldı.

Daha sonra NEVÜ merkez kampüste öğle yemeği yiyen öğrencilere kampüs gezdirilerek, üniversitenin sahip olduğu imkânlar hakkında bilgi verildi.