Menteşe Belediyesi kırsal mahallelerdeki yol bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kozağaç yol ayrımından İkizce mahallesine kadar olan bölümde çalışma başlatıldı.

Muğla’nın eşsiz koylarında seyreden tekne ve yatların atıkları toplanıyor Muğla’nın eşsiz koylarında seyreden tekne ve yatların atıkları toplanıyor

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik yoldaki asfalt ekipler tarafından kazınarak asfalt dökümüne hazırlanıyor. Yıpranan asfalt yerine Menteşe Belediyesi tarafından yeni asfalt kaplama işi gerçekleştirilecek. Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut asfaltın sökümü tamamlanırken, önümüzdeki günlerde asfalt dökümünün başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA