Menteşe Belediyesi kırsal mahallelerdeki yol bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kozağaç yol ayrımından İkizce mahallesine kadar olan bölümde çalışma başlatıldı.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik yoldaki asfalt ekipler tarafından kazınarak asfalt dökümüne hazırlanıyor. Yıpranan asfalt yerine Menteşe Belediyesi tarafından yeni asfalt kaplama işi gerçekleştirilecek. Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut asfaltın sökümü tamamlanırken, önümüzdeki günlerde asfalt dökümünün başlaması bekleniyor.