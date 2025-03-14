Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı arasında Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nde bulunan yazma eserlerin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol kapsamında yeni bir başlangıç yapılacağını söyledi. Başkan Altay, yazma eserlerin daha çok kişi tarafından kullanılmasını, nitelikli ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Rahmetli İzzet Koyunoğlu, Konya’mız ve ülkemiz adına çok önemli bir koleksiyoner. Biriktirdiklerini bugüne kadar en uygun şartlarda korumuş. İnşallah Yazma Eserler Başkanlığı’mızın tecrübesi ile çok daha güzel günler görecek bir yere emanet edilmiş oluyor. Bir taraftan da Koyunoğlu Müzesi’nin tekrar restore edilerek ya da tekrar yapılarak Konya’ya kazandırılması ile ilgili yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah İzzet Koyunoğlu’nun hatırasını ülkemizde ve Konya’mızda yaşatmaya devam edeceğiz. Yazma Eserler Başkanımız Coşkun Yılmaz’a hem bu konularda gösterdikleri hem de Konya’mız ile ilgili tüm konularda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Konya’ya ne yapsak az"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz da ev sahipliği için Başkan Altay’a teşekkür ederek, "Konya’nın benim şahsi hayatımda çok önemli ve özel bir yeri var. Türk Tarihi’nin, İslam Tarihi’nin çok simge şehirlerinden birisi. Bu açıdan Konya adına, Konya’ya ne yapsak azdır diye düşünüyoruz" diye konuştu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın bundan 15 sene önce yazma eserlerin en iyi şekilde korunması, muhafazası ve ihtisası anlamında değerlendirilmesi için kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir tarihçi olarak şunu söylemek isterim ki bin, bin 500 yıllık tarihimize baktığımızda yazma eserlerin tarihini Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı’ndan önce ve sonra diye ikiye ayırıyoruz. Yazma Eserler Başkanlığı bu mirasa sahip çıkmak için kurulmuş ve 15 yıl içerisinde büyük bir başarıyla bugüne gelmiştir. Muradımız ülkemizdeki ve dünyadaki yazmalarımızı en iyi şekilde korumak. İzzet Koyunoğlu Koleksiyonu da gerçekten çok değerli ve kıymetli bir koleksiyon. Ben koleksiyonerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Çok değerli eserler var. Bu eserler Türkiye Yazma Eserler Kurumu bünyesine geçmekle birlikte Konya’dan ayrılmıyor. Yine Konya’da bulunacak. Zaten protokoldeki temel şartlardan birisi bu. Sizin de hassasiyet gösterdiğiniz gibi en iyi uzmanlar tarafından bakımı, onarımı, restorasyonu ve dünya ölçeğinde hizmete açılması benimseniyor. Başkanlığımızda da bu altyapı olduğu için yine Konya’nın merkezliğinde, Konya’nın ev sahipliğinde Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’müzün himayesinde bir anlamda sizin adınıza bunu bir emanetçi olarak koruyacağız. Bunun da kültür adına çok önemli bir adım olduğunu ifade etmek istiyorum ve size de çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Yılmaz arasında Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nde bulunan yazma eserlerin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.