Kastamonu’nun merkeze bağlı Kaşçılar köyünde Benli Sultan Türbesi yolu üzerinde kalan ve sık sık kazaların yaşandığı 1986 yılında yapılan caminin yıkılarak başka bir alana yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Muhtar Ali Çavdaroğlu, öncüsü olduğu yeni caminin yapımı sürerken yakalandığı hastalık sonrası vefa etti. Köylüler ise, ahde vefa olsun diye Ali Çavdaroğlu’nun babasını muhtar seçerek, yeni camide de namazını kıldı.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Kaşçılar köyünde Benli Sultan Türbesi yolu üzerinde kalan ve sık sık kazaların yaşandığı 1986 yılında yapılan caminin yıkılarak başka bir alana yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Muhtar Ali Çavdaroğlu, öncüsü olduğu yeni caminin yapımı sürerken yakalandığı hastalık sonrası vefa etti. Köylüler ise, ahde vefa olsun diye Ali Çavdaroğlu’nun babasını muhtar seçerek, yeni camide de namazını kıldı.

Kastamonu’nun Kaşçılar köyünde 1986 yılında yapılan ve Benli Sultan Türbesi yolu üzerinde bulunan cami, sık sık kazalara sebebiyet vermesi nedeniyle yıkılması düşünüldü. O dönem köy muhtarı Ali Çavdaroğlu’nun girişimleri ve öncülüğünde köylülerinde desteğiyle eski cami yıkılarak yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Bunun akabinde Kastamonu İl Müftülünün de destekleriyle Kaşçılar köyünün eski camisi yıkıldı ve eski caminin yakın bir yerine yeni caminin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul’dan bir hayırseverinde desteğini alan Muhtar Ali Çavdaroğlu, zamanla caminin maliyetlerinin artması sebebiyle rahatsızlandı. Yeni yapılacak caminin inşaatının gecikmesi üzerine Muhtar Ali Çavdaroğlu, geçen yıl Ramazan ayından sonra yakalandığı kanserden dolayı hayatını kaybetti. Bunun üzerine köylüler, ahde vefa olsun diye muhtarlık ara seçimlerinde Ali Çavdaroğlu’nun babası Cevat Çavdaroğlu’nu aday göstererek muhtar olarak seçti. Ayrıca kaba inşaatını tamamlanan yeni caminin de bitirilmesi için el birliği yapan köylüler, 1 yıl gibi kısa sürede caminin inşaatını bitirerek ibadete açılmasını sağladı. Caminin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca caminin açılışında vefat eden Muhtar Ali Çavdaroğlu’nun namazı da kılınarak anıldı.

Yeni caminin yapılmasıyla birlikte her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Benli Sultan Türbesi yolu üzerinde bulunan ve sık sık kazaların yaşanmasına sebebiyle veren eski camide başka bir alana taşınmış oldu.

“Yeni yapılan camiyi çok kafaya taktı, bu yüzden de vefat etti muhtarımız”

Ölen muhtarın amcasının oğlu aynı zamanda köyün birinci azası Ömer Çavdaroğlu, “Muhtarımız Ali Çavdaroğlu, değerli abim bu camimizin eski camimiz Benli Sultan Türbesi yolu içinde olduğundan köşesine büyük arabalar geldiği zaman çarparak geçebiliyordu. Burada birkaç defa kazalar yaşandı, ölümlü olmadı ama maddi hasarlar oldu. Muhtarımız Ali Çavdaroğlu dedi ki ölümlü kazalar olmadan bize bu camiyi yıkalım, Benli Sultan Türbesi yolunu açalım ve camimizi geri çekelim, yeni bir cami yapalım dedi. Köylüyle toplandık bu konuda Allah razı olsun köylülerimizden, herkes razı oldu, yardımcı oldu camimizi geri çekmek için. İstanbul’dan hayırsever Murat Beyin de bu konuda çok desteği oldu bize, camimizin yapımında kaba inşaatında sonrasında kapı, halı, avize gibi tüm gerekli eşyaları herkes bir ucundan tutup bu konuda bize yardımcı oldular. Rabbime şükürler olsun bugünleri gösterdi, camimizi yaptık ama rahmetli abim göremedi ama yeni caminin kabasını gördü. Caminin açılışında vefat eden abimin namazını kıldık. Rabbimin yardımıyla eşin dostun yardımıyla bir yıl içinde bu hale gedik, camimizde namazımızı kılmaya başladık ve açılışını yaptık. Rabbim herkesten razı olsun, bu gururu bize yaşattılar. Diyecek bir şey bulamıyorum, çok gururluyum, çok sevinçliyim. Amcaoğlu Ali Çavdaroğlu muhtarımız vefat etmeseydi, zaten bu camiyi çok kafayı taktı ve amansız bir hastalığa yakalandı, bu yüzden vefat etti ama namazımı da burada kılmak nasip oldu” dedi.

“Caminin yanına kadınlar ve erkekler için yeni inşaata başladık”

Caminin yanına erkekler ve kadınların rahatça oturup yemeklerini yiyebilecekleri yeni inşaata başladıklarını söyleyen Çavdaroğlu, “Caminin dışındaki çalışmamız erkeklerin oturabileceği, imam evimizin altında köy konağı ver ama bayanların oturabileceği herhangi bir yek yoktu. Şu anda oraya bir inşaata başladık, altında erkeklere yemekhane olarak kullanacağımız, üzerinde bayanların oturmaya bir tarafta yemeklerini yemeye bir yer yapacağız. İnşallah bunu da başarabilirsek rabbime şükürler olsun” diye konuştu.

“Ahde vefa olsun diye vefat eden muhtarın yerine babası yeniden muhtar seçildi”

Caminin yapımı sırasında vefat eden Muhtar Ali Çavdaroğlu’na duyulan ahde vefa duygusu sebebiyle köylülerinde talebi üzerine babası Cevat Çavdaroğlu’nun muhtar olarak seçildiğini belirten Ömer Çavdaroğlu, “Birde amcaoğlunun vefat ettiği gün, cenaze sırasında valilikten gelen telefonda seçime girmemiz gerektiği, bunun için evrakların yetişmesi gerektiği bize söylendi. Evrakları hazırladık seçim yapılacaktı, komşularımızdan Allah razı olsun, ahde vefa olsun diyerek amcama muhtarlığı verelim, bu dönemi oğlunun yerine tamamlasın, gerekenleri elimizden gelen yardımları yapalım, onu muhtar yapalım diye köylülerimizin de bir isteği oldu. Allah hepsinden razı olsun şu anda amcam muhtarlığı devam ettiriyor” şeklinde konuştu.

“Caminin başka yere yeniden yapılarak Benli Sultan Türbesi yolu genişletildi”

Kaşçılar Köyü Cami İmam Hatibi Cihan Aydın ise, “1986 yılında yapılan eski bir camimiz vardı. Tabi ki malum sel bastı ve yola çok zarar veriyordu. Bu camiyi vefat eden muhtarımız yeniden yapmak istiyorum dedi. Sağ olsun İl Müftümüz devreye girdi, İstanbul’dan iş adamı bir arkadaşını arayıp ben minare yaptırmak istiyorum demiş, Müftü Beyde gel sen köyde bir cami var, orayı yaptır demiş. Sağ olsun Murat Bey hemen ertesi gün çıkıp geldi, camimizin masraflarını üstlendi. Allah razı olsun çok güzel bir cami oldu, Allah cemaatimizden yardım edenlerden herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık seçimlerinden sonra eski caminin yıkıldığını belirten Aydın, şunları kaydetti: “Yeni cami yapılırken biraz stres yaptı, ondan sonra hastalandı kanser oldu. Bu camiyi yapmadan Allah beni almadın dedi, kaba inşaatı bitmişti, ondan sonra ne yazık ki kaybettik. Ama yapımı tamamlanan yeni camide namazını kıldık. İnşallah mekanı cennet olsun, Ali abi sebep oldu bu caminin yapılmasına. Artık Benli Sultan Türbesi var, 10 kilometre köyümün ilerisinde. Büyük tur otobüsleri geçemiyordu, artık ferahladı ve bu yoldan tırlarda geçebiliyor, otobüslerde geçebiliyor, herkes rahatlıkla geçebiliyor ve Benli Sultan Türbesine rahatlıkla ziyarette bulunabiliyor”