Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi Bozan Mahalesi’nde meydana gelen anız yangınında 1 adet koyun ve yeni doğan kuzusu alevlerin arasında kaldı. Bölgeye giden Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alevlerin arasında kalan koyun ve kuzusu son anda kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar jandarma ekiplerince sahibi Kenan Ergenbaş’a teslim edildi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları açılışı gerçekleştirildi

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları açılışı gerçekleştirildi

Eskişehir’de çıkan anız yangını sonucu alevlerin arasında kalan koyun ve kuzu jandarma ekiplerince son anda kurtarıldı.

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