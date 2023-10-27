Sivas’ın Gazi köyünde geçtiğimiz yıl Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım’ın ismini verileceği köy okulu eğitime başladığı halde şehidin isim tabelası henüz okula asılmadı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım’ın adının köyde yapımı tamamlanan okula verilmesi planlanmıştı. Kararın alınması, okulun eğitim ve öğretime başlamasına rağmen halen tabelanın asılmaması ailesini ve köy sakinlerini üzüyor.

Şehidin Babası Cemal yıldırım ve annesi Hatice Yıldırım, oğullarının adının okula verileceğinin kendilerine söylenmesine rağmen halin ismin verilmemesinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek “ Bizim yavrumuz köyümüzün tek şehidi. Adının yaşatılması için okulumuza verileceği söylendi, ancak aradan geçen zamana rağmen verilmedi. Bu durum bizi hem üzüyor, hem kahrediyor. Gözyaşlarımızı gizli gizli içimize akıtmaktan bıktık. Yavrumuzun adının köyümüzün okuluna verilmesi içimizi azda olsa ferahlatacak ”dedi.