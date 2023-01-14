Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan aralık ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan aralık ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı

Gece saatlerinde köyün boş sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince fark edildi. Kamera görüntülerinde 3 ayının yan yana köyün üst başından alt tarafına doğru rahat bir şekilde ilerleyerek yiyecek aradıkları görüldü.

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