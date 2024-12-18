Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir evin güvenlik kamerasına aynı gece ayı, kurt ve tilki yansıdı.

Taşkale köyü Kalımlı mezrasındaki Abuzer Ördek’e ait evin sokağı gören kamerası yaban hayvanlarını kaydetti. Ayı, kurt ve tilkinin farklı saatlerde evin önünden ilerlediği anlar görüntülere yansıdı. Ördek’in İstanbul’da yakınlarının yanında olduğunu belirten Taşkale Köyü Derneği Başkanı Abuzer Karahan, "Taşkale köyümüzde yaşayan birçok aile kış aylarında geçici olarak İstanbul’daki yakınlarının yanına gidiyor. Biz de dernek olarak köyde olup biteni takip edebilmek için köyün belli noktalarına güvenlik kamerası taktırdık. Güvenlik kameralarını incelediğimde bu gece Abuzer Ördek amcamızın evin önünden belli saatlerde bu yaban hayvanlarının geçtiğini gördüm. Köyde yaşayan insanlarımızın dikkatli olması ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması için sizinle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.