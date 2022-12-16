Bilecik Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen “Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" Çukurören Köyü’nde hayata geçiyor.

Bilecik Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından desteklenen “Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" Çukurören Köyü’nde hayata geçiyor.

Bilecik İl Özel İdaresince her ilçeden bir köy projeye dâhil edilirken, geçtiğimiz günlerde Kınık Köyü’nde başlatılan çalışmada sona gelinmişti. Tamamlanan çalışma sonrası Kınık köyü sokaklarındaki evler beyaz renge boyanırken, projelendirilen Çukurören Köyü’nde de çalışmalara başlanıldı.Sokak sağlıklaştırması amaçlanan bu projede Çukurören köyünde bulunan evlerde yapılan boyama ile sokaklara yeni bir çehre kazandırılacak.

Ayrıca Bilecik İl Özel İdaresi, projelendirilen köylerde çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.