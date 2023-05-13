Ardahan’da küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi bu yıl ‘Dünya Çiftçi Haftası’nda Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililerin imzaladığı protokol ile yenilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası iş birliğinde, küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’nin Ardahan’da bu yılda sürdürülmesi amacıyla Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla protokol yenilendi. Vali Öner, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında yapılan protokol imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Öner, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen projenin bölge küçükbaş hayvancılığına önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, yeni dönemde de projenin geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yıl Dünya Çiftçi Haftasında protokolümüzü yenileyerek üretime katkı sağlayan üreticilerimize desteğimizi sürdüreceğiz diyen Vali Öner, şunları kaydetti; ’’Bugün, bölgemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkıları olacağına yürekten inandığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında Ziraat Bankası ile üçüncü kez protokol imzalıyoruz. 2020 yılında ilk kez uyguladığımız ve oldukça verim elde ettiğimiz bu projeyle; bugüne dek ilimiz genelinde 115 yetiştiricimize toplamda 18 milyon TL hayvan alım kredisi sağlanmış, bu kredi finansmanı ile yetiştiricilerimiz 11 bin 500 adet küçükbaş hayvan alımı yapmıştır. Bu yılda üreticilerimizin yatırım ve işletme dahil kullanabilecekleri limit 250 bin TL’ye çıkarılmış olup, yatırım kredilerinde azami 84 ay, işletme kredilerinde ise azami 18 aya kadar vade belirlenecektir. İlimizde faaliyet gösteren Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine sağlanan Tarımsal Kredi ile İşletme kapasitelerinin arttırılmasının yanında, yine Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün belirlediği ‘mor karaman’, ‘ak karaman’, ‘hemşin’ ve ‘tuş’ ırklarında küçükbaşların yurt içinde doğmuş 6 ila 24 aylık dişi küçükbaşlar alınacak ve TARSİM sigorta işlemleri de yapılarak hayvancılık bilgi sistemine kayıt edilecektir. Bu protokol ile şartları tutan üreticilerimiz, 1 yıl boyunca daha kredilerden faydalanacaktır. Ben, projenin hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimize, bölge hayvancılığına katkılar sağlamasını temenni ediyorum.”

Vali Öner ayrıca, projeden faydalanmak isteyen vatandaşların detaylı bilgi için, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ardahan Ziraat Bankası Şube Müdürlüklerinden destek alabileceğini sözlerine ekledi.