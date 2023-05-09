Van’da 2021 yılında uygulanmaya başlayan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında 22 Haziran 2021 tarihinde imzalanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi çerçevesinde bin 164 kişiye toplamda 116 bin hayvan dağıtıldı. Şimdiye kadar 230 milyon TL’lik bir bütçenin kullanıldığı projede hedef 10 bin aileye 1 milyon koyunun verilmesidir.

Projenin Van’da çiftçilerin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Yeni valimizin gelmesi ile birlikte bu proje, büyük bir ivme kazandı. Bugüne kadar bin 164 kişiye 116 bin hayvan dağıtılıp, toplamda 230 milyon TL’lik bir bütçe kullanıldı” dedi.

Vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Görentaş, “Projeye vatandaşlarımızın ilgisi son derece iyi. İnşallah bundan sonraki süreçte 10 bin kişiye 1 milyon koyun hedefine ulaşarak, projenin amacına ulaşmasını sağlayacağız. Bu proje, küçükbaş hayvancılığın stabil kalmasında ve vatandaşların hayvancılığı bırakmasına engel olmuştur. Bunun yanında bu proje hayvan fiyatlarının dengede durmasına büyük katkı sunmuştur. Projeden faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirmektedir. Bu da hem bize umut vermekte hem de başka vatandaşlara öncülük etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gölyazı Mahallesi’nde ikamet eden Zahir Başdinç isimli emekli ise hayvancılık mesleğinin babadan kaldığını belirterek, “Ben emekliyim. Devletin bize sunduğu bu imkanı değerlendirdik. Devletimiz 100 küçükbaş hayvan verdi. 170’e yakın da bizim vardı. Bunu değerlendiriyoruz. Tabi burada Tarım ve Orman İl Müdürümüzün bizi teşvik etmesi çok önemlidir. Bizler üreticiyiz. Bu proje sayesinde vatandaşlarımız köyde kalıyor. Köyüne, merasına, hayvanına bağlı kalıyor. Böyle olmasa herkes şehirlere göç eder. Vatandaşların, insanların iyiliği için bu projeler var. Bu hayvanlar olmasa bende çeker giderdim. Bu çerçevede bizi teşvik eden Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Görentaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.