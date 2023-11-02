DÜZCE (İHA) – Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri Düzce’de devam ediyor. Düzce Valiliği bu çerçevede köy okullarında çocukları tiyatro ile tanıştırdı. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, partneri Volkan Yürük ile birlikte ‘Gülümseten Yüzler’ oyunu ile çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Cumhuriyet’in 100. yılı Düzce’de coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum” projesiyle tüm köylere Türk bayraklarıyla donatmıştı. Köylerde etkinlikler bununla sınırlı kalmayarak köy çocuklarının ayağına tiyatroyu götürdü.

Gülümseten Yüzler isimli kuklalı ve müzikli çocuk gösterisi Düzce merkeze bağlı Yenitaşköprü ve Çilimli ilçesine bağlı Esenli köylerindeki okullarda sahnelendi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile Kukla ustası Vantrilok Volkan Yürük’le birlikte hazırladığı doğaçlama gösteride MC Muzo ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocukları bu mutlu günlerinde Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen yalnız bırakmadı. Şen, gösteri için Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük’e teşekkür etti.

Programın sonunda ise çocuklara balon, bisküvi ve şeker dağıtıldı.