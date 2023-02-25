Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman’ın Sincik ilçesi de etkilendi. Sincik ilçesine bağlı 150 haneli Hüseyinli köyünde Karaman ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenler Sincik ilçe mezarlığında defnedilirken Hüseyinli köyünde evi yıkılan Karaman ailesi fertleri, ilçe merkezindeki kapalı spor salonunda misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman’ın Sincik ilçesi de etkilendi. Sincik ilçesine bağlı 150 haneli Hüseyinli köyünde Karaman ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenler Sincik ilçe mezarlığında defnedilirken Hüseyinli köyünde evi yıkılan Karaman ailesi fertleri, ilçe merkezindeki kapalı spor salonunda misafir ediliyor.

Köyde toplam 16 kişinin öldüğü depremde 14 akrabasını kaybeden Mahmut Karaman, "Depremin şiddeti ile uyandığımızda kendimizi zar zor dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda köyümüzdeki neredeyse tüm evler ya ağır hasarlı ya da yıkılmıştı. Amcaoğlum Mahmut Karaman’ın evinden sesler geliyordu. Şiddetli bir kar yağışı vardı. O anda kendi imkanlarımızla ellerimizle tırnaklarımızla enkazın altında yaralıları çıkarmaya çalıştık. 13 kişinin yaşadığı evde 8 kişiyi canlı çıkardık, 5 kişiyi vefat etmişti" dedi.

Diğer akrabalarının evlerinde de vefat edenler olduğunu ve toplam 14 yakınını kaybettiğini söyleyen Mahmut Karaman, "Depremin olduğu günün akşamına kadar köyde beklemek zorunda kaldık. Akşam saatlerinde kaymakamlığın gönderdiği kepçe yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer 3 metreye ulaşan karı açarak köye ulaştı. 3 tane yaralımız vardı önce onları gönderdik. Peşinden de 25 kişi kadın erkek çocuk yaşlı hepimiz yola çıkarak yaklaşık 15 kilometre yürüyerek Gömükan mezrasına ulaştık. Yaralılarımızı ilçe merkezine ulaştıran aracımız geri dönüp bizi de aldı. Bu şekilde ilçe merkezine ulaştık. İlçe merkezine ulaştıktan sonra devletimiz sağ olsun bize her türlü imkanı sağladı. Yememizi içmemizi barınmamızı her şeyimizi karşıladı, bugüne kadar geldik. Biz artık kendi köyümüze dönmek istiyoruz. Devletimizden bize konteynır ve hayvanlarımız için cadır vermesini talep ediyoruz" dedi.