Elazığ’da merada otlayan 2 büyükbaş hayvanı çalan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alacakaya Çakmakkaya köyünden S.O. isimli şahıs, yaklaşık 40 gün önce araziye otlamak için bıraktığı 2 adet büyükbaş hayvanın arazide kaybolduğu ihbarında bulundu. Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olayın hayvan hırsızlığı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, olayın aynı köyde ikamet eden M.D. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Yakalanan şahıs, Maden Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.