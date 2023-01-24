Giresun’un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde 20’den fazla hanenin yaşadığı mahalle sakinleri basında yer alan haberlerin ardından nihayet köprülerine kavuşuyor.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde 20’den fazla hanenin yaşadığı mahalle sakinleri basında yer alan haberlerin ardından nihayet köprülerine kavuşuyor.

Çömlekçi grup yolu ile mahallelerini bağlayan köprünün tehlikeli olduğu için mahalle sakinleri köprülerin biran önce yeniden yapılması için bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Bir süre önce basında yer alan haberlerin ardından mahallenin ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir köprünün yapılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ak Parti Görele İl Genel Meclisi Üyesi Şengül Şahin, “Görele Karakeş köyümüze bağlı 20 hanenin bulunduğu mahallemizin köprü sorunundan haberdar olur olmaz girişimlerde bulunmuştuk. Nihayet projelendirme ve yatırım programına alınan köprü DSİ tarafından yapılacaktır. Köprünün önümüzdeki günlerde inşaatına başlanarak kısa sürede tamamlanmasının takipçisi olacağız. Bu konuda emeği geçen DSİ yetkililerine, milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Köylülerin kendi imkanıyla yaptığı köprü yıkılmıştı

Karakeş Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz, “Burada daha önceleri köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı ağaç köprüler vardı. Sık sık sel sularıyla yıkılıyordu. Birkaç yıl önce de köylüler kendi imkanlarıyla bir betonarme köprü yapmıştı ancak o da sel sularına uzun süre dayanamadı. Nihayet DSİ tarafından bir köprü yapılması için girişimler başlamış. Köprü yapılacak yerde arazisi bulunanlardan izin belgesi istenildi ve arazi sahipleri de gönül rızasıyla izin belgelerini verdi. Bundan sonra çalışmaların biran önce başlamasını bekliyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.