Giresun’un Görele ilçesine bağlı Gülpınar köyü sakinleri Çömlekçi deresini geçmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap köprülerin bugüne kadar hep sel sularına dayanmayarak yıkıldığını belirterek bu köprülerin yerine artık yetkililerin daha güvenli bir köprü yapmalarını istiyor.

Görele ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Gülpınar köyü sakinleri mahalle ile köy merkezi arasında yer alan Çömlekçi deresi üzerine yaklaşık 6 metre uzunluğunda derme çatma tahta köprü yaptı. Ancak yapılan köprüler en ufak sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Arık kendilerinin yaptığı sel sularının götürdüğü köprünün yerine daha güvenli bir köprü isteyen Köy Muhtarı Hasan Gül, “Bizim tek isteğimiz mahalle sakinlerimizin köy merkezine ve köye ulaşım sağlanan grup yoluna ulaşmalarıdır. Bu nedenle yaya olarak kullanılması için yaptığımız tahta köprüler ne yazık ki hem güvenli değil, hem de sel suları yükseldiğinde yıkılıyor. Buraya artık yetkililerin daha kullanışlı bir yaya köprüsünün yapılmasıdır. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Hanife Atmaca ise yaptığı açıklamada “Bu köprüden geçmek sırat köprüsünden geçmek gibi. Çoğu zaman gerek kendimiz gerekse, hayvanlarımız için köprü sel sularına kapılıp yıkılsa da canımızı hiçe sayarak dereden yürüyerek geçmek zorunda kalıyoruz. Başka çaremiz olmadığı bu köprüyü kullanıyoruz. Biz yapıyoruz sel götürüyor köprü olmadığı zamanda dereden geçiyoruz” diye konuştu.