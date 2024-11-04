DÜZCE (İHA) – Akçakoca ilçesi Koçullu Köyü’nde su sorunları yaşayan köylülere ilçe özel idaresi ekiplerince yapılan çalışma ile sağlıklı su ulaştırıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde köylerde ki su sorunlarının giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce Çayağzı köyünde oluşan su problemlerini çözen ekipler, diğer köylerin de sorunlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Koçullu köyünde köylülerin yaşadığı su sorunu için çalışma başlattı. Su hattında meydana gelen arızayı kısa süre içerisinde tespit eden ekipler, gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak köylülerine sağlıklı su ulaştırılmasını sağladı.