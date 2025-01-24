Giresun’un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde devlet ve vatandaş işbirliğiyle yürütülen yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bin 400 metrelik toprak yolun 800 metresi, köylülerin sağladığı malzeme ve işgücü, devletin de sunduğu iş makinesi desteğiyle betonla kaplandı.

Görele ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karakeş köyü sakinleri, yolun betonla kaplanması için köyde bir komite kurarak, kaynaklarını seferber etti. Köylüler, kendi aralarında para toplayarak, ihtiyaç duyulan çimentoyu temin etti. İl Özel İdaresi ise iş makinesi desteği sağladı.

Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, “Yol, sadece yol demek değildir. Yol, hastaların hastaneye ulaşması, eğitime erişilmesi, güvenlik güçlerinin köye ulaşabilmesi demektir. Kamu hizmetlerinin tümü yollar sayesinde vatandaşlarımıza ulaşıyor” diyerek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bin 400 metrelik yolun 800 metresi betonlandı

Yılmaz, “Karakeş köyümüzün bin 400 metrelik toprak yolunun 800 metresini betonladık. Kalan 600 metrelik yolun da betonlanabilmesi için köylülerimizin desteğine ihtiyacımız var. Hedefimiz, hep birlikte köyümüzün yolunu tamamlayarak, halkımıza daha güvenli ve ulaşılabilir bir altyapı sunmaktır. Devlet ve vatandaş işbirliğiyle gerçekleştirilen bu projeyle köy sakinlerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyoruz” dedi.