Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyünde vatandaşlar, kanalizasyonun köy içine aktığını belirterek sorunun çözülmesini istedi.

Koçcuğaz köyü sakinleri, çukurdan sızan ve yola akan kanalizasyon sebebiyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu söyledi. Vatandaşlardan Mehmet Sevin, “Evlere şebeke suyu sağlayan motor bozulduğu zaman içme suyunu köyün kuyusundan içiyoruz. Kuyu, kanalizasyonun aktığı yere çok yakınında bulunuyor. Kanalizasyon akıntısının olduğu yerden bizler sürekli gelip geçiyoruz. Üzerimize pislik sıçrıyor. Bununla da bir kuyuya giriyoruz. Kova ile kuyudan su çekiyoruz. Onda da kanalizasyon akıntısından dolayı içme suyumuz pis oluyor. Bu kuyudan hayvanlarımızda su içiyor. Evlerimize şebeke suyu sağlayan motor bozulduğunda bizler bu kuyudan suyumuzu çekiyoruz. Ayaklarımızdan, üzerimizden, bir de kanalizasyonun akıntısının olduğu yere de kuyumuz çok yakın, illa kuyuya pis su karışıyor. Pencereleri de açamıyoruz. Havalar sıcak iken pencereleri açtığınızda her taraf sinek oluyor. Zaten kokudan da durulmuyor” dedi.

Yola akan kanalizasyonun temizlenmesini talep ettiğini belirten Sevin, “Çünkü buraya akan kanalizasyon sadece yolda kalmıyor, ayrıca tarlalarımıza da gidiyor, içme suyu sağladığımız kuyumuzun suyuna da karışıyor. Köydeki herkesin çukuru var, buna sebep olan akıntının bulunup çukur kazılmasını istiyorum. Herkesin çukura var, kanalizasyonu o çukura akıyor ama buraya akan kanalizasyona bir türlü çözüm bulunamadı” şeklinde konuştu.