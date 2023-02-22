Düzce Kurtsuyu köyünde yaşayan vatandaşlar, kente gelen depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılayabilmek için 3 kamyonet dolusu odun hazırladı.

Düzce Kurtsuyu köyünde yaşayan vatandaşlar, kente gelen depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılayabilmek için 3 kamyonet dolusu odun hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Düzce’ye gelen depremzedelere yardımlar sürüyor. Bu çerçevede, Kurtsuyu köyünde yaşayan vatandaşlar, depremzedelerden sobalı evlerde kalanlara yardım etmek için kolları sıvadı. Vatandaşlar tarafından köy merkezine çok sayıda odun getirildi. Gönüllü şoförlerle 3 kamyonete yüklenen odunlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.