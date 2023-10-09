Bolu’nun Mudurnu ilçesi Topardıç köyünde 2018 yılında temeli atılan 4 minareli cami dualarla ibadete açıldı.

Mudurnu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Topardıç köyünde ikamet eden vatandaşlar, yıllardır ibadete açılmasını bekledikleri camiye kavuştu. Temeli 2018 yılında atılan ve her bir detayı özenle hazırlanan 4 minareli Cuma Camii törenle açıldı.

Caminin açılış töreninde konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bolu’da camilerin açılması bizleri mutlu ediyor. Bolu, dini yönden, ibadet yönünden, milli manevi değerlerine bağlı hayırsever insanların yaşadığı bir il. Allah hepinizden razı olsun. Burada inşallah çok güzel ibadetler yapılacaktır. Cenabı Allah şimdiden yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Çok güzel mimariyle köyümüze çok güzel bir cami yapmışsınız. Çok da yakışmış. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Başta muhtarımız olmak üzere, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Açılış programında MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, muhtarlar, dernek başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.