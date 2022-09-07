Mersin’in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki Karadere Mahallesi’ne kadar ulaştı. Köylüler rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangını endişeyle izliyor.

Mersin’in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki Karadere Mahallesi’ne kadar ulaştı. Köylüler rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangını endişeyle izliyor.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam eden söndürme çalışmalarına 10’dan fazla hava aracının yanı sıra 40 arazöz ve 300’den fazla personel müdahale edilirken, bölge halkı da destek veriyor.

Aşırı rüzgar ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını güçleştirirken, alevler yakındaki Karadere Mahallesi’ne kadar ulaştı. Daha önce tedbir amaçlı 30’un üzerinde evin boşaltıldığı mahalledeki hayvanlar da jandarma ekiplerince yerleşim yerinden uzaklaştırıldı.

Yerleşim yerine kadar ulaşan yangını endişeli gözlerle izleyen bölge halkı, yangından duydukları üzüntüyü dile getirirken, ekiplere de destek olmaya çalışıyor.