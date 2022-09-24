DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca’nın Yaylatepe köyünde köylüler ile buluşma etkinliğinde bir araya geldi. Köylüler programa yoğun ilgi gösterdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca’nın Yaylatepe köyünde köylüler ile buluşma etkinliğinde bir araya geldi. Köylüler programa yoğun ilgi gösterdi.

Düzce’de köylüler ile gerçekleştirilen protokol buluşmaları devam ediyor. Bu çerçevede program Düzce’nin en uzak köylerinden birisi olan Yaylatepe köyünde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve kurum amirleri katılım sağladı. Gerçekleştirilen programa köylüler yoğun ilgi gösterirken, talep ve isteklerini de aktarma şansı buldu.