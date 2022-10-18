DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde Asar köyünde ikamet eden köylüler el birliği ile köy merkezinde ana sınıfını yaparak, sınıfın açılmasını sağladı.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde Asar köyünde ikamet eden köylüler el birliği ile köy merkezinde ana sınıfını yaparak, sınıfın açılmasını sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100’e çıkartılması doğrultusunda ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri de köylerde ana sınıfı yapılabilecek alanlarda incelemeleri sürdürürken Asar köyünde de köylüler el ele vererek, köy merkezinde ki bir binayı ana sınıfına dönüştürmek için çalışma yaptı. Dış cephesinden iç cephesine kadar el birliği yapan köylüler ana sınıfının hizmete açılmasını sağladı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Bayraktepe Anaokulu’na bağlı olarak Asar köyüne anasınıfı açtı. Öğrenciler artık Bayraktepe Anaokulu’na gitmek yerine Asar köyünde bulunan ana sınıflarına giderek eğitim hayatlarını sürdürecek.