Bursa’nın dağ ilçelerinden büyükşehire göç eden aileler yüzlerce yıllık geleneklerini büyükşehirde de her hafta yaptıkları danışık gecesiyle yaşatıyor.

Bursa’nın dağ ilçelerinden büyükşehire göç eden aileler yüzlerce yıllık geleneklerini büyükşehirde de her hafta yaptıkları danışık gecesiyle yaşatıyor.

Bursa’nın dağ bölgesi olarak adlandırılan Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçesinin köylerinden Bursa’ya göç eden aileler yüzlerce yıllık gelenekleri unutulmasın diye Tahtakale semtinde bulunan DAĞDER binasında her hafta danışık gecesi düzenliyor. Düzenlenen gecede yöresel oyunlar oynanırken yörenin yöresel ürünleri gelecek kuşaklara tanıtılıyor.

Soğuk kış gecesinde yakılan ateşin etrafında oyun havaları eşliğinde oynayan yörükler keyifli bir gece geçiriyor. Her hafta bölgedeki bir köyün danışık gecesi düzenlenirken bu hafta ise Keles ilçesi Sorgun köyünün danışık gecesi düzenlendi. Danışık gecesi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter çalışmaları kapsamında Geleneksel Sohbet Toplantıları adı altında Ulusal Envanterde kayıt altına alındı.

Kültürlerini yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Her hafta düzenlenen danışık gecesiyle yüzlerce yıllık kültürümüzü büyükşehirde de yaşatıyoruz. Burada yöresel oyunlar oynayıp geçmişten gelen yöresel ürünlerimizi gelecek kuşaklara tanıtıyoruz. Bu keyifli gecelerimize herkesi bekleriz" dedi.