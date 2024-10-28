Köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine 3367 sayılı kanun kapsamında ihale usulü ile satılan arsaların üzerine yapı yapma şartı 31 Aralık’ta sona eriyor. Sürenin uzatılmasını isteyen köylüler, Bakan Murat Kurum’a çağrıda bulundu.

Bu süreye kadar arsalarına konut inşa etmeyen hak sahiplerinin arsaların tapuları bağlı bulundukları belediyelere resen tecil edilecek. 3367 sayılı kanun kapsamında ihale usulü ile satışa sunulan arsalara yapı inşa etme süresi bu yılsonunda biteceğini belirten köylüler, verilen sürenin uzatılmasını istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenen köylüler, "Zaten mahsullerimiz tarlada kaldı. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tüm bunların üstüne birde zar zor satın aldığımız arsaları kaybetme riskimiz doğdu. Dileğimiz verilen sürenin uzatılması" dedi.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Tayfun Kırgöz, "Sadece Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı köylerde 300’e yakın hak sahibi arsalarını kaybetme riskini taşıyor. Türkiye genelini düşünürsek binlerce insanın aynı durumda olduğunu görürüz. Köylünün bu yıl mahsulü tarlada kaldı, maalesef para etmedi. Şimdi bir taraftan mahsullerine yaptıkları masrafın borçlarını ödemeye çalışan çiftçilerimiz bir taraftan zar zor sahip oldukları arsalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bakanlıktan, verilen sürenin uzatıldığı müjdesini bekliyoruz. Aksi hale zaten yılı perişan geçiren çiftçilerimiz maalesef birde ev yapmak için adlıkları arsalarını kaybedecek” dedi.

Mustafakemalpaşa İiçesine bağlı Kumkadı Köyünde ikamet eden Yasin Peker isimli çiftçi ise, "Bu yıl mahsullerimiz tarlada kaldı. Mazottan, fideye, gübreden, işçiliklere kadar birçok borcumuzu kapatmak için çare arıyoruz. Bu süreçte arsalarının üzerine ev yapamamış olan köylülerimizin hakları ellerinden alınmamalı. Yılsonu bitecek sürenin uzatılmasını" diye konuştu.