Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyü sakinleri bağışladıkları hayvanlardan elde edilecek 2 ton sucuk gönderecek.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyü sakinleri bağışladıkları hayvanlardan elde edilecek 2 ton sucuk gönderecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen depremler sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de vatandaşlar deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü Muhtarlığınca kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde 40 küçük, 5 büyükbaş hayvan belirlenen alanlarda kesilerek et işlem tesislerine götürüldü. Et işlem tesislerinde gerekli işlemlerin ardından hazırlanacak 2 ton sucuk deprem bölgelerine gönderilecek.

Kesim alanına giden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy Kızılcıkdere köyü muhtarı ve köylülere teşekkür ettiğini belirerek, “Kızılcıkdere köyü muhtarlığınca başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan hayvanlar kesilerek sucuk yapılacak. Yapılan sucuklar depremden zarar gören vatandaşlara dağıtılacak” dedi.

Köy muhtar Mustafa Birkan Teke ise köy halkı ile elinden geleni yaptıklarını söyledi. Teke, köy halkının yaptığı duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.