Zonguldak’ın Soğuksu semtinde köylü pazarında meydana gelen küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zonguldak’ın Soğuksu semtinde köylü pazarında meydana gelen küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Soğuksu semtinde köylü pazarı olarak adlandırılan pazarda meydana geldi. İddiaya göre nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.