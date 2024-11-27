Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle köy sakinleri aç kalan kuşları unutmadı.

Feke’nin Gedikli Mahallesinde kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giydi. Köyde heryer beyaza bürünürken köylüler doğada yem arayan kuşlara kayıtsız kalmadı. Yoğun kar yağışı olan bölgede evlerin önün aç kalan kuşlarla doldu. Bu durumu fark eden İbrahim Gün kapısının önünde tavuklarına yem verirken kuşları da unutmadı. Kuşların aç kaldığını ve yem aradığını fark eden Gün, evin önünü kuşlarında yemesi için yem bırakarak karda kuşların aç kalmaması için her gün yem bırakacaklarını söyledi.