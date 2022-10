Giresun’un köylerinde yaşayan kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünleri ve yetiştirdikleri sebze ve meyveleri ilçelerin pazarlarında satan kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

İlçeye bağlı köylerdeki kadınlar, özellikle haftada bir gün kurulan ilçe pazarında evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Köyde kendi imkanlarıyla ürettikleri ve yetiştirdikleri her şeyin organik olduğunu ifade eden Fatma Korkmaz 35 yıldır geçimini pazarcılık yaparak sağladığını söyledi. Geçimini pazarcılık yaparak sağlayan Korkmaz, “Bu tezgahta sattığım her şey organik ve tazedir. Köyde sabah erken saatlerde tarlalardan topladığım sebze ve meyveleri pazara getiriyorum.35 yıldır pazarcılık yaparak ailemin geçimini sağlıyorum. Yeter ki üretim olsun üretilen her şeyin pazarda müşterisi oluyor. Yoğurt, süt, yumurta, lahana, fasulye, kıvırcık Kendi bahçemde ürettiğim ürünleri pazar gelerek satmaya çalışıyorum. Pazarda sattığım ürünlerle gelirimi elde ediyor, kimseye muhtaç olmuyorum" dedi.

Yöresel ürünleriyle 5 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor

Neredeyse çocukluğundan beri pazarcılık yaptığını belirten 55 yaşındaki Hatice Zambak “14 yaşından bu yana 41 yıldır pazarda ürünlerimi satarak ailemde beş nüfusa bakıyorum. Allah’a şükürler olsun kenti emeklerim sayesinde bugüne kadar kimseye muhtaç olmadık. Kendim yetiştirdim, kendim sattım. Üreten kazanıyor. Köy ürünleri organik olmasına rağmen diğer ürünlerden daha uygun fiyata oluyor" diye konuştu.

Öte yandan Görele ve Tirebolu’daki kadın pazarcılar belediyeler tarafından kadınlar pazarı kurularak yağmurlu ve güneşli günlerde daha barınaklı bir ortamda pazarcılık yapmak istediklerini ifade ettiler.