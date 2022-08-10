Edirne’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve konudaki bilincin artırılması amacıyla ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla hazırlanan broşürler, köylerde yaşayan erkeklere dağıtılarak bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Edirne’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve konudaki bilincin artırılması amacıyla ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla hazırlanan broşürler, köylerde yaşayan erkeklere dağıtılarak bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Edirne’nin Avarız ve Degirmenyeni köylerinde kıraathaneleri dolaşarak Kadına El Kal- Ka-Maz sloganı ile hazırlanan broşürleri erkeklere dağıtan ekipler, bu konunun önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Edirne Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, Avarız ve Değirmenyeni köylerini ziyaret etti. Köylere giderek kıraathanelerdeki erkeklerle bir araya gelen ekipler, kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak için 5 milyon erkeğe ulaşılmasının hedeflendiğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, bu çerçevede 20 bin erkeğe eğitim vermeyi ve herkese ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirilen kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı sonrası köylerde çalışmalara başladıklarını belirten Özbaş, "Çalışmalarımız 20 bin erkeğe eğitimi verilinceye kadar köylerde, mahallelerde, pazar yerlerinde, semtlerde, kafeteryalarda, kahvehanelerde devam edecek. Bilgilendirme yaptığımız yerlerde ekiplerimiz broşürler dağıtıyor" dedi.

Köy ziyaretlerinde erkeklere kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilerin yer aldığı broşür dağıtılırken, kıraathanelere ise bilgilendirici afiş asıldı.