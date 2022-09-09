Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl Korubaşı’da düzenlediği ’Köyünün geleceği misin’ etkinliği sona erdi. Yaz tatillerini renkli eğitim ve etkinliklerle geçiren çocuklar, yazdıkları projelerle Korubaşı’nın geleceğine ışık tutacak.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl Korubaşı’da düzenlediği ’Köyünün geleceği misin’ etkinliği sona erdi. Yaz tatillerini renkli eğitim ve etkinliklerle geçiren çocuklar, yazdıkları projelerle Korubaşı’nın geleceğine ışık tutacak.

Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerde çocuklara ulaşmak, çeşitli konularda eğitmek ve geliştirmek için her yıl gerçekleştirdiği ’Köyünün geleceği misin’ projesi bu yaz Korubaşı Mahallesi’nde yapıldı. Çocukların yaşadıkları mahallenin tarihini ve kültürünü yakından tanımaları hedefiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde yaz boyunca çocuklara, arkeoloji, tarih, ritim, dans, sinema, resim, fotoğrafçılık, grafik dizayn, sosyal medya ve proje yazma gibi alanlarda eğitimler verildi.

Projenin kapanış etkinliğinde ise çocuklar, yaz boyunca aldıkları eğitimin sonucunda ortaya çıkardıkları fikirleri paylaştı. İklim ve ekolojik köy konularında projeler üreten çocuklar, mahallelerinde rüzgar tribünü ve güneş tarlaları oluşturulması gibi görüşlerini dile getirdi. Etkinliğe katılan çocuklara teşekkür ederek katılım sertifikalarını veren Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, üretilen projelerin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Akın Togay eğitmenliğinde düzenlenen ritim atölyesinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.