DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve beraberindeki heyet Kaymakçı, Çalılık ve Yenivakıf köylerini ziyaret ederek, köylülerin taleplerini dinledi.

Düzce’de köylerde ki çalışmalar ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce İl Özel İdaresi köylüler ile buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Kaymakçı, Çalılık ve Yenivakıf köylerini ziyaret etti. Burada muhtarlar ile bir araya gelerek incelemelerde bulunan heyet, köylülerin taleplerini de dinledi. Ayrıca, Kaymakçı ve Çalılık köylerinde Köy Yaşam Merkezi olarak dönüştürülmesi planlanan ilkokullarda yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi ve ardından köy içi yollarında bulunan menfezlerde inceleme gerçekleştirildi.