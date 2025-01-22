DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesi Tuğrul ve Kocaoğlu köyü bağlantı yolunda heyelan çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuğrul Köyü ve Kocaoğlu Köyü bağlantı yolunda gerçekleştirilen heyelan çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu çalışmalar sayesinde, bölgedeki yol güvenliği artırılarak, halkın güvenliği ön planda tutuldu. Düzce İl Özel İdaresi, altyapı ve güvenlik iyileştirmelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.