İzmit’e bağlı Sarışeyh ve Nebihocalar köylerine futbol sahası yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Nebihocalar futbol sahası 42x24 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilen futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Sarışeyh futbol sahası ise 15x28 ölçülerinde inşa edildi. Sentetik çim halısı serilen proje çerçevesinde sahanın etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Tamamlanma aşamasına gelen sahalar, kısa süre hizmete açılarak kırsaldaki gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Gençler bu sahalarda turnuvalar düzenleyip spor faaliyetleri gerçekleştirecek.