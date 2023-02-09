Kahramanmaraş’ta bir taraftan çöken binalarda çalışmalar sürerken, bir taraftan da her türlü imkan kullanılarak ihtiyaç malzemesi desteği sağlanıyor. Askeri helikopterlere yüklenen malzemeler, köylerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş’ta bir taraftan çöken binalarda çalışmalar sürerken, bir taraftan da her türlü imkan kullanılarak ihtiyaç malzemesi desteği sağlanıyor. Askeri helikopterlere yüklenen malzemeler, köylerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 10 il ile birlikte şehrin tamamını etkiledi. İkinci depremin ardından büyük darbe alan ilçelerden Elbistan’a komşu Afşin’de de birçok yapı yıkıldı. Ekipler bir taraftan kurtarma çalışması yaparken, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Belirli noktalarda toplanan ihtiyaç malzemeleri, ilçeden askeri helikopterlerle köylere gönderiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerekli malzemeleri ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırmak için zamanla yarıştığı kaydedildi.