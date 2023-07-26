Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Elmalık ve Kirazlı köylerinde yaşanan su sıkıntısının 3-4 gün içinde çözüleceğini belirtti.

Ağustos ayının sonuna kadar ufak-tefek aksaklıkların olacağını belirten Tutuk, önümüzdeki yaz aylarında böyle bir sorunun tamamen ortadan kalkacağının sözünü de verdi. Tutuk, Yalova Belediyesi olarak taşın altına eline koyduklarını ve soruna çözüm aradıklarını dile getirdi. Tutuk ayrıca susuzluk yaşanan bölgedeki halk temsilcileriyle de bir araya gelerek çözüm müjdesini verdi. Yalova Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber edeceklerini dile getiren Tutuk, “Biz, Yalova Belediyesi olarak Paşakent’teki su depomuzu doldurmakla yükümlüyüz. Paşakent’teki su depomuz dolduğu zaman Kirazlı köyündeki depoya su gidiyor. Kirazlı köyündeki su dolduğu zaman Elamlık köyüne su gidiyor. Biz, buradaki aksaklığın farkındayız. Yalova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çözüm arıyoruz ve üreteceğiz. Birkaç gün içerisinde bu sorun çözülecek. Ağustos ayının sonuna kadar ufak-tefek sıkıntılar devam edebilir” dedi.

“Köylerimizi susuz bırakmayacağız”

Tutuk, Yalova Belediyesi olarak 14 mahalleni su aboneleri olduğunu hatırlatarak, “Onlardan sorumluyuz. Köyler bizim sorumluluğumuz alanın dışında ama bu konuyu çözersek yine biz çözeceğiz. Köylerimizi susuz bırakmayacağız. Yalova Belediyesi olarak taşın alıtına elimizi koyuyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz bu hafta içerisinde de bitecek. Gerekli desteği vermiş olacağız” diye konuştu.

Ana ishale çalışması bitince sorunun ortadan kalkacağını belirten Tutuk, “Ana ishale hattı çalışması bittiği zaman bütün köylerin su sorunu bitmiş olacak. Bölgeye 3 tane 4 bin tonluk su deposu yapıyoruz. 3-4 gün içeisinde konuya çare buluyoruz. Fakat Ağustos’un sonuna kadar ufak-tefek aksaklıklar devam edebilir. Önümüzdeki yaz böyle bir sorun kalmayacak” ifadesini kullandı.