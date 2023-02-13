Deprem Bölgesinde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşların, acil ihtiyaçları için destek vermeye devam ediyor.

Deprem Bölgesinde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşların, acil ihtiyaçları için destek vermeye devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediye Başkanlığı yardım tırı Adıyaman İliÇelikhan ilçe ve köylerine zorlu şartlarda ulaştı. Depremden etkilenen, ulaşımda zorluk çekilen ve toprak altında kalan köylere askeri helikopterler ile ulaşım sağlanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verildi. Soğuğa, ayaza ve tüm zorluklara inat tüm ekipler ile birlikte depremzede vatandaşlara el uzatmaya devam ediyoruz" denildi.