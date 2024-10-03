DÜZCE (İHA) – Düzce’de sel ve su taşkınlarını önlemek amacı ile köylerde V kanal çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde sel ve su taşkınlarının önlemek amacı ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede 2024 KÖYDES projesi çerçevesinde Esmahanım ve Yenice köylerinin bağlantı yolunun kenarında beton V kanal yapım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yağışlı havalarda bölgede ki su tahliye sistemini iyileştirecek olan ekipler sel riskini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.