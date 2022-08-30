Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli ve Kavak köylerinde 6 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışması yapılıyor..

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli ve Kavak köylerinde 6 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışması yapılıyor..

Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsalda yol ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çalışma ortaya koyan İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde birçok köy yolunu asfaltla kavuşturdu. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklenirken, İl Özel İdaresi bu kez Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Büyüksürmeli ve Kavak köylerinde 6 kilometrelik sıcak asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriyor.

Konuya ilgin kısa bir açıklamada bulunan Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, “Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerimiz daha iyi şartlarda ulaşımlarını sağlayacak” ifadelerine yer verdi.