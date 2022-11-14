Ordu’nun Fatsa ilçesinde kışa hazırlık yapan vatandaşlar yakacak depoluyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kışa hazırlık yapan vatandaşlar yakacak depoluyor.

Kışa hazırlıksız yakalanmak istemeyen Fatsalılar, çeşitli ağaç ve fındık dallarını kışlık yakacak olarak hazırlıyor.

Kış hazırlığı yapan köylülerden Seher Yüksel, “Yeri gelince yağmurda kayan ve dik bahçede ya da derelerde odun taşıyoruz. Çok zor ama mecburuz. Odun olmazsa kışı zor geçiririz. Doğalgazlı evimiz olmadığı için mecburen soba kullanıyoruz. Oğlumla yaşıt sobam var. Tam 21 senedir ailecek soba kullanıyoruz ve odun taşıyıp yakıyoruz. Çeşitli ağaçlar, meyve ve fındık dalı yakıyoruz” dedi.

Her sene daha çok soğuk olduğunu ifade eden Eda Aydın ise, “Geçen senekinden daha fazla odun depoluyoruz. Kışın o zorlu, yağmurlu, karlı havalarda odun ihtiyacımızı bu taşıdığımız odunlardan karşılıyoruz. Bu kış çok zorlu geçecek. Geçen yıldan depoladığımız odunların bir kısmı hala duruyor. Odunlarımızı kesip evlerimize götürüyoruz. Köy hayatı kış şartlarında biraz zor oluyor” diye konuştu.