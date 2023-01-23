Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından evlerinde sağlık taraması yapılıyor. Kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılarak, obezite, diyabet ve kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlardan engelli ve kısıtlı olanlarının evlerine gidilerek gerekli tedavileri yapılıyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar hem sağlık personeline hem de devlete teşekkür etti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından evlerinde sağlık taraması yapılıyor. Kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılarak, obezite, diyabet ve kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlardan engelli ve kısıtlı olanlarının evlerine gidilerek gerekli tedavileri yapılıyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar hem sağlık personeline hem de devlete teşekkür etti.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçeye bağlı 72 kırsal mahallede sağlık taraması yapıyor. 3 kişiden oluşan sağlık ekibi tüm mahalleleri dolaşarak, vatandaşlara sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmede bulunuyor. Kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılan vatandaşlar, obezite, diyabetle mücadele ve kanser taramaları hakkında bilgilendiriliyor. Engelli ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşların pansuman ve aşı gibi tedavileri ise evlerinde uygulanırken, sağlık ekipleri tarafından vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor, hemşire ve şoförden oluşan üç kişilik sağlık ekibi Alaşehir’in kırsal 72 mahallesinde taramalar yapıyor. Sağlık taramasının yapılacağı mahallede cami hoparlöründen tarama ile ilgili duyuru yapılırken, sağlık taramasından yararlanmak isteyen vatandaşlar ilgili alana gelerek, sağlık taramasından yararlanıyor. Mahallede evde sağlık bakımı ihtiyacı olan vatandaşlar ve engelli vatandaşlar varsa, evlerine gidilerek gerekli taramaları ve tedavileri yapılıyor.

Kırsal Belenyaka Mahallesi’nde yapılan sağlık taramasına Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş de katıldı. Belenyaka Mahallesi Camii hoparlöründen vatandaşlara duyuru yapıldı. Sağlık taramasından yararlanmak isteyen vatandaşlar mahalle kahvehanesinde toplanarak, sağlık ekibi tarafından tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptırdı. Sağlık konularında vatandaşların şikayetlerini dinleyip, çözümler üreten sağlık ekipleri, vatandaşları ilgili kurumlara yönlendirildi.

Vatandaşlar duacı

Mahalle sakinlerinden Fadime Erbay, "Tansiyonumu, şekerimi ölçtürdüm. Allah’ım devletimize, milletimize zeval vermesin, ayağımıza geldiğiniz, sağlığımıza baktınız, çok teşekkür ederiz." derken, Ziya Durukan ise, "Tansiyon ve şekerimi ölçtürdüm. Güzel çıktı. Sağlıkçılara çok teşekkür ederim." dedi. Gülsüm Kurnaz isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Doktorumuza, hemşiremize çok teşekkür ederim. Evime kadar geldiler. Tansiyonumu ölçtüler, iğne vurdular, şekerimi ölçtüler." diyerek ekiplere teşekkür etti.

"Sorun tespit edilen vatandaşlar hastanelere yönlendiriliyor"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş ise şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan mobil sağlık hizmetlerini, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 72 kırsal mahallemizde mobil sağlık hizmeti veriyoruz. Bugün de Belenyaka Mahallesindeyiz. Mobil sağlık hizmetimiz doktor, hemşire ve şoförden oluşan üç kişilik bir ekipten oluşuyor. Ekibimiz öncelikle halkımıza sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıyor. Ekip olarak vatandaşlarımızın şeker ölçümü, tansiyon ölçümü taramalarını yapıyoruz. Obezite ve diyabetle mücadeleye yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öncelikli ele aldığımız kanser taramaları; halkımıza rahim ağzı kanseri, meme kanseri, kolon kanserine yönelik yaptığımız çalışmaları ve bu hizmetlere nasıl ulaşacaklarını anlatıyoruz. Sağlık taramasında tansiyon veya şeker yüksekliği tespit ettiğimiz vatandaşlarımızı hastaneye yönlendirerek gerekli tedavileri almalarını sağlıyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan engelli vatandaşlarımız, evde tedaviye muhtaç yatağa bağımlı vatandaşlarımız varsa evde sağlık bakımı hizmetleri veriyoruz. İhtiyaç duydukları pansuman ve enjeksiyon hizmetlerini veriyoruz."