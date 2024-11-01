DÜZCE (İHA) – Düzce’de köylerde ki yollarda sürücülerin yavaş gitmesi için İl Özel idaresi ekiplerince hız kesici kasis çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de sürücü ve yaya güvenliğini arttırmayı amaçlayan Düzce İl Özel idaresi ekipleri, köylerde uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kaymakçı köyü mevkiinde trafik güvenliğini arttırmak amacıyla hız kesici çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda hız kesici ve çizgi çalışmaları yapılırken, sürücülerin dikkatini çekmek ve olası kazaların önüne geçmek ve yayaların güvenliğini azaltmak için çalışmaların diğer köylerde devam edeceği öğrenildi.