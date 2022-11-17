Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, “İdaremiz tarafından yapılan çalışmalarda il genelinde 109 köyde içme suyu onarım-bakım işi, 78 köyde kanalizasyon onarım-bakım işi, 80 köyde vidanjör çalışması ile bakım-onarım işi, 57 köye 16 bin 415 ton temiz içme suyu nakili, 23 köyde sulama hattı onarım ve kanal temizliği çalışması yapılıyor. 244 köy ve 39 bağlısı olmak üzere toplamda 283 üniteye, 25 kilogramlık 700 bidon klor yardımı yapılmış olup, rutin klorlama ünitesi tamiri ve bakım onarım işleri de yapılmıştır” dedi.

“Teknik ekibimiz sayesinde şebeke arızaları hassas bir şekilde tespit edilmektedir”

Bazı köylerde içme sularının yetersiz kaldığını belirten Bayrakçı, “Bazı köylerimizde içme sularının belirli dönemlerde yetersiz kalmasından dolayı bazı köylerimizde ise elektrikli tesislerin cazibeli tesise çevirebilmek adına drenaj çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda suyu yetersiz olan köylerde mevcut su kaynağı iyileştirilmesi ile ihtiyacı üzerinde cazibeli içme suyu bulunmuş, bazı köylerde ise elektrikli tesisinin kullanımını azaltacak miktarda cazibeli ilave su kaynakları bulunmuştur. Ayrıca içme suyu şebeke arızalarında, kayıp-kaçak tespit cihazımız ile teknik ekibimiz sayesinde şebeke arızaları hassas bir şekilde tespit edilmektedir” ifadelerini kullandı.