Çorum’un Sungurlu ilçesinde köye inen domuz sürüsünü çoban köpeği uzaklaştırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köye inen domuz sürüsünü çoban köpeği uzaklaştırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Aşağıbeşkız köyüne meydana geldi. Aç kalan domuz sürüsü ormanlık alandan çıkarak köye indi. Köyde bulunan bir köpek domuz sürüsünü önüne katarak köyden uzaklaştırdı. Köpek, domuzları ormanlık alana kadar kovaladı. O anlar ise köyde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, köpeğin domuz sürücüsünün arkasından koştuğu görülüyor.