Keban ilçesi Göldere Köyü Muhtarlığı tarafından köy içi ve dışına güvenlik kamerası kuruldu.

Keban ilçesi Göldere Köyü Muhtarlığı tarafından köy içi ve dışına güvenlik kamerası kuruldu.

Elazığ’ın Keban ilçesi Göldere köyü muhtarlığı tarafından köyün çeşitli yerlerine 30 gün kayıtlı güvenlik kamerası kuruldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göldere Köyü Muhtarı Hüseyin Turan,“ Köyümüzü koruma ve güvenliği için köyün çeşitli yerlerine 30 gün kayıtlı güvenlik kameralarının kurulumu yapılmıştır. Buradaki tek amaç köyün her türlü olumsuzluğa karşı güvenliğidir. Kameralar hizmete girmiştir. Köyümüze hayırlı olsun” dedi.