Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyüne gelen yırtıcı bir hayvan köyde 3 farklı evin ahırındaki 27 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı telef etti. Hayvanları telef olan kadın, "Korkudan dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyüne gelen yırtıcı bir hayvan köyde 3 farklı evin ahırındaki 27 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı telef etti. Hayvanları telef olan kadın, "Korkudan dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anberinarkı köyüne gece saatlerinde gelen yırtıcı bir hayvan geçimlerini küçükbaş hayvan besiciliği yaparak sağlayan Salih ve Elif Aslan çiftinin evinin yanındaki ahıra girerek 15 koyunu telef etti. Ardından Aslan çiftinin komşularının ahırlarına da giren yırtıcı hayvan burada da 12 koyun 17 tavuk ve 4 kazı telef etti. Sırtı beyaz kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan, "Benim ahıra giren hayvan 15 tane koyunumu telef etti. Dünde bekledik bir daha gelir mi diye ama gelmedi. Sadece benimde değil. Şurada diğer komşularında koyunlarını telef etti" şeklinde konuştu.

Dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten Elif Aslan ise "Malımız öldü başka bir şeyimiz yok bizim gelirimiz bu. Sırtında çizikler var diye değişik bir hayvan gelmiş. Çocuğum bir daha gelir mi diye bekledi gelmedi. Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye" şeklinde konuştu.