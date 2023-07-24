Muş Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından KÖYDES projesi çerçevesinde 2022-2023 yılı içerisinde merkeze bağlı köylere kilitli parke taşı, yol, içme suyu yapım işi ve muhtar odaları olmak üzere 41 milyon 485 bin TL yatırım yapıldı.

Muş Valiliği, kırsalda yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için KÖYDES yatırımlarını sürdürüyor. Merkeze bağlı 98 köye yol, su ve muhtar odaları inşa eden KÖYDES, sanat yapılarıyla da köylerin gelişimine katkı sağlıyor. Bu çerçevede KÖYDES tarafından 2022 yılında merkeze bağlı toplamda 15 köy ve 1 mezraya içme suyu deposu yapıldı. 2023 yılında ise Ziyaret, Arpayazı ve Çevirme Mezrası, Kıyık, Ortakent, Sürügüden, Bozbulut ve Karakuyu köylerinin içme suyu çalışmaları KÖYDES’in proje aşamasında yer alırken, Kepenek köyü ile Gümüşali Yamaç mezrasının ihaleleri gerçekleştirilerek işe başlandı.

2022’de toplamda 63 yerleşim yeri yoluna 68 bin 175 metrekare kilitli parke taşı döşenmiştir. 2023 yılında ise Ağaçlık, Arpayazı, Beşparmak, Bilek, Bostankent, Çöğürlü, Taşoluk, Tekyol, Harman, Ilıca ve İncesu mezrası, Karaköprü, Kıyık, Donatım, Üçdere, Kayalısu, Mercimekkale, Meşecik, Muratgören, Nadaslık, Özdilek, Şenoba, Soğucak, Suvaran, Ziyaret, Tabanlı, Tandoğan, Üçevler, Yarpuzlu, Yelalan, Yücetepe köylerine, 67 bin 750 metrekare kilitli parke taşı kaplama işi ihale edilerek çalışmalara başlanırken, Derecik, Ilıca ve Ağıllı köylerinin de sathi kaplama çalışması ise proje aşamasında yer alıyor.

Merkeze bağlı 98 köy için 2022 yılında kurulumuna başlanan muhtar odalarında ise 10 köyde tamamlanarak muhtarlara teslim edildi. Karaköprü ile Ziyaret köyü muhtar odaları da proje aşamasında yer alıyor. 86 köy için düşünülen muhtar odalarının bütçe ve planlama çalışmaları ise devam ediyor.

KÖYDES tarafından 2022 yılında tamamlanan ve 2023’te devam eden projelerde şu ana kadar toplamda 41 milyon 485 bin TL yatırım yapıldı. 2023 yılı proje ve çalışmalar ise devam ediyor.